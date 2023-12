Olbrzymia wpadka Serbów. Przywitali Meloni jak Orbana

Przybyłą w niedzielę do Serbii ze swoją pierwszą wizytą w charakterze premier Włoch Giorgię Meloni przywitał na lotnisku serbski prezydent Aleksandar Vucić oraz rozstawione na drodze prowadzącej do Pałacu Serbii... flagi Węgier. Składa się ona z tych samych kolorów co włoskie, jednak kolorowe pasy ustawione są poziomo.