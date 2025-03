- Uświadommy sobie wszyscy, o kim jeszcze moglibyśmy tak powiedzieć: proszę państwa, jeszcze kandydat, a już prezydent - mówiła Krystyna Demska-Olbrychska. - To jest facet, za którego nigdy nie będziemy musieli się wstydzić - dodała.

- Zarzucił panu Komorowskiemu brak patriotyzmu, że ten przeprosił za Jedwabne. Ja powiedziałem, że człowiek, który wygłasza takie sądy, czy będzie prezydentem, czy nie, to nie jest człowiekiem, któremu należy podać rękę - powiedział Daniel Olbrychski.

Kontynuował swój wywód, tym razem mówiąc już o wynikach wyborów. Aktor był wtedy w Cannes, a wyniki głosowania były już znane. Zaczepił go wtedy rosyjski dziennikarz.

Olbrychski zaczął relacjonować w języku rosyjskim, że dziennikarz zapytał, czy aktor już wie, kto będzie nowym prezydentem Polski. - No kakoj ta Duda, jakiś tam Duda, krzyczy Rosjanin - opowiadał Olbrychski uczestnikom wiecu.

Po czym Rosjanin miał spytać, kto pierwszy wyśle telegram z pozdrowieniami do nowego prezydenta. - No i wtedy my, Krysia i ja, i ów dziennikarz rosyjski: Władimir Władimirowicz Putin - zakończył anegdotę aktor.