Okupował kościelną wieżę z granatem w ręku. Kuriozalne zachowanie 30-latka

W ostatni piątek (19 sierpnia) mieszkańcy Gliwic byli świadkami nietypowych zdarzeń. Do autobusu komunikacji miejskiej wszedł mężczyzna, który po czasie zaczął grozić kierowcy zdetonowaniem granatu. Irracjonalne zachowanie 30-latka wywołało strach u pasażerów, którzy znajdowali się we wnętrzu pojazdu. Autobusem miało podróżować w tym momencie ok. 20 osób.