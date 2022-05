Okręty NATO przypłyną do Szczecina. Pokaz siły w regionie

Poza ostatnio coraz bardziej pożądaną demonstracją sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, obecność okrętów będzie miała miejsce także z innych powodów. To okazja, by członkowie NATO odbyli wspólnie szkolenie z wykorzystaniem niszczycieli i stawiacza min. Załoga okrętów będzie miała za zadanie zadbać o bezpieczeństwo na morskich wodach – w tym celu będą poszukiwać, wykrywać oraz niszczyć znalezione w wodzie powojenne pozostałości, które mogą zagrażać morskiej żegludze. Wizyta okrętów stanie się też okazją do spotkania załogi z przedstawicielami władz Szczecina.