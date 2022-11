Okręt z Polski walczy przeciwko Rosji? Był zbudowany dla ZSRR

Ukraińska armia do dziś w znacznej mierze polega na sprzęcie poradzieckim. Ostatnio na Morzu Czarnym zaobserwowano okręt desantowy, który - według ekspertów - został przed laty zbudowany w gdańskiej stoczni. Początkowo służył w armii ZSRR, a po jego rozpadzie przejęli go Ukraińcy. Teraz okręt jest wykorzystywany do walki z Rosją.