Okres bożonarodzeniowy to "czas wzmożonej aktywności dżihadystów". "Uciekaj. Chowaj się. Walcz"

Święta Bożego Narodzenia dopiero za 2 tygodnie, a we Francji doszło już do pierwszego zamachu w okolicach jarmarku. - Rzeczywiście nawet w sieci rośnie liczba apeli o ataki w Europie - przyznaje ekspert ds. terroryzmu Krzysztof Liedel. Uspokaja Polaków, ale przypomina o ważnej zasadzie.

Niedaleko jarmarku bożonarodzeniowego we wschodniej części Strasburga uzbrojony napastnik zabił we wtorek jedną osobę, a 12 ranił. 6 z nich w stanie krytycznym trafiło do szpitala.