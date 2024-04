Okradał ośrodek dla potrzebujących dzieci. Straty wyniosły 100 tys. zł

Do serii włamań doszło w remontowanym budynku przy ulicy Koźmińskiej w Warszawie. Ktoś kilkukrotnie dostał się do budynku, w którym znajduje się fundacja, działająca na rzecz pomocy potrzebującym dzieciom. Z obiektu skradziono elementy nowych instalacji elektrycznych. Sumę strat oszacowano na ok. 100 000 złotych.