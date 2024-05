Oko w oko z niedźwiedziem. Zachował zimną krew

Populacja niedźwiedzi w Polsce obejmuje ok 110 osobników - informuje WWF Polska. Zwierzęta zamieszkują pięć obszarów. Najliczniej występują w Bieszczadach - tamtejsza "ostoja" to aż 80 proc. krajowej populacji tego drapieżnika. Na drugim miejscu są z kolei Tatry, gdzie przebywa ok. kilkunastu osobników.