Okładki tygodników. Powyborcze wydania najważniejszych tytułów

Na sondażowe wyniki ogólnopolskich wyborów parlamentarnych zareagowały największe tygodniki. W najnowszym wydaniu "Newsweek" zastanawia się, czy prezes PiS "pójdzie na całość". Z kolei "Do Rzeczy" pisze o najnowszym "szaleństwie lewicy".

"Naród wybrał. Decyzja jest święta. Nawet jeśli wielką cenę zapłacą za to najpierw ci, którzy tego wyboru nie chcieli, a finalnie największą ci, którzy go dokonali" - pisze we wstępie do poniedziałkowego wydania naczelny Tomasz Lis. Ponadto w numerze przeczytamy o "Najwyższej Izbie Kontrolowanej", czyli o tym jak zaczęła się kariera Małgorzaty Motylow (prywatnie "przyjaciółki domu Kaczyńskich"). Dodatkowo tygodnik rozmawiał z politologiem Francisem Fukuyamą o tym, dlaczego populiści odnoszą spektakularne sukcesy i co czeka USA w 2020 roku.