Okładki tygodników. Danuta Wałęsa o ratowaniu małżeństwa

Danuta Wałęsa w "Newsweeku", Danuta Holecka i Monika Olejnik we "Wprost" oraz "Jedwabne. Niebezpieczny temat" w "Sieciach". To okładki tygodników, które ze względu na święta ukażą się wyjątkowo we wtorek, zamiast w poniedziałek.

Danuta Wałęsa wraz z synem Jarosławem udzielili "Newsweekowi" wywiadu (Materiały prasowe, Fot: Newsweek)

Podwójny, majówkowy numer, zapowiada na Twitterze redaktor naczelny "Newsweeka". Na okładce tygodnika znalazła się Danuta Wałęsa. Była pierwsza dama opowiada m.in. o ratowaniu małżeństwa.

W numerze także raport o byłych tzw. demoludach w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.

"To one rządzą w mediach"

Na okładce "Wprost" dwie rozpoznawalne dziennikarki z dwóch stron barykady - Danuta Holecka z TVP i Monika Olejnik z TVN. "To one rządzą w mediach" - sugeruje okładka.

W numerze można znaleźć też poradnik, gdzie najlepiej spędzić majówkowy weekend.

"Choroba wściekłych profesorów"

Po okresie, gdy twarzami "totalnej opozycji" byli głównie starzejący się aktorzy, weszliśmy w czasy, gdy rolę tę przyjęli ludzie z tytułami naukowymi - zauważa Rafał A. Ziemkiewicz. W okładkowym artykule do rzeczy stawia diagnozę - to "choroba wściekłych profesorów".

W podwójnym, majówkowym numerze, można znaleźć także m.in. wywiad z Krystyną Pawłowicz.

"Jedwabne. Niebezpieczny temat"

Podwójny numer szykuje też tygodnik "Sieci". W okładkowym artykule dywagacje o sprawie Jedwabnego. Okładka sugeruje, że powracający temat historycznego pogromu może być nie lada kłopotem dla relacji Polski z Izraelem i USA.

W numerze także raporty o rodzimych nauczycielach oraz o pożarze katedry Notre Damme.