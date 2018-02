Ojciec z synem zabili 17-latka. Potem go zjedli

Dwaj Wenezuelczycy: 40- i 16-latek pokłócili się z sąsiadem o pieniądze. 17 -letni chłopak zginął. Potem oprawcy zjedli fragment jego ciała.

Media donoszą, że mężczyźni nie oszczędzali swojej ofiary. W trakcie sprzeczki sąsiad został uderzony rurkę w głowę. Ojciec i syn pozwolili mu umrzeć, a następnie go poćwiartowali. To nie był jednak koniec makabry. Kawałek ciała 17-latka trafił do garnka. Po ugotowaniu zaś na talerze zabójców.