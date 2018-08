Ojciec Tadeusz Rydzyk na urodzinach arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Mamy zdjęcia

Metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź świętował 73. urodziny. Nie sam. Zaprosił gości na grilla. Przybył między innymi ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Pojawił się też szef Solidarności Piotr Duda. Impreza została uwieczniona na zdjęciach.

Przypomnijmy, że w 2013 roku we "Wprost" ukazał się artykuł, w którym opisano nieodpowiednie zachowanie abp Głódzia na podstawie anonimowych relacji duchownych. Według jednego z kapelanów arcybiskup budził go w nocy, pijany, i kazał grać na akordeonie do tańca. Podczas pijackich biesiad wysyłał go do miasta na poszukiwania odpowiedniego gatunku kiełbasy, kazał nalewać alkohol, krzycząc: "Co ty, k..., nawet nalać nie potrafisz!".