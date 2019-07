Ojciec Rydzyk do PiS: Mówicie o "dobrej zmianie", a nie dbacie o ducha

Dyrektor TV Trwam ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość poprawiło sytuację materialną wielu Polaków, ale w TVP wciąż pozwala na promowanie grzechu. "Telewizja powinna pokazywać prawidłową rodzinę, powinna pokazywać normalność" - ocenił o. dr Tadeusz Rydzyk.

Ojciec Tadeusz Rydzyk mocno do polityków PiS. (East News)

Tadeusz Ryszyk mówił niedawno na Jasnej Górze, że nie podoba mu się repertuar Telewizji Polskiej. Podkreślał, że państwowy nadawca zbyt dużo pokazuje środowiska LGBT+. Teraz duchowny znów skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za dopuszczanie takich treści.

- Gdzie macie dobrą zmianę? - zapytał na antenie TV Trwam. Podziękował Bogu za projekty socjalne PiS, program 500+ i fakt, że wielu obywatelom żyje się dużo lepiej.

- Ale gdzie jest duch? Dlaczego ci, którzy mówią o "dobrej zmianie" nie dbają o ducha? Do kościoła chodzicie i Jezus was tego uczy? Trzeba to naprawić. Telewizja powinna pokazywać prawidłową rodzinę, powinna pokazywać normalność. Nie nazywajmy się konserwatystami. Normalność, a nie konserwatyzm - stwierdził.

W dalszej części rozmowy redemptorysta stwierdził, że do Polski coraz częściej dociera "szokowanie najgorszymi bluźnierstwami". Dodał, że wiele takich treści było początkowo promowanych w Gdańsku, gdzie władzę nad miastem sprawował były prezydent Paweł Adamowicz.

- Nie bójmy się mówić prawdy. Wytaczał on nam procesy za prawdę. Sądy kazały nam go przepraszać za to, że ludzie byli wyrzucani na bruk. Pamiętam programy "Interwencja" w TV Trwam i człowieka, który mówił, że został usunięty z mieszkania. Stał się bezdomnym. Najpierw zmarła jego żona, a później on - wspominał duchowny.

Ojciec Rydzyk skrytykował także innego włodarza miasta. Jak stwierdził, "z nienormalnością oswajać Polaków" próbuje także prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

- Zobaczmy co jest w Warszawie, jakie tam jest osłabianie katolików. Prezydent miasta chce, by była tylko jedna godzina tygodniowo religii w szkołach. W dodatku na pierwszej lub ostatniej lekcji, czyli po prostu – żeby nikt nie przychodził. Ile już razy bywa tak, że religia jest o godz. 7 rano. Który z uczniów przyjdzie? To jest obliczone w sposób faryzejski. Oni mówią, że są tolerancyjni, że są za prawami, ale właśnie tak traktują religię - powiedział dyrektor TV Trwam.

