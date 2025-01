Ojciec Patryka Jakiego z nową posadą. Prezydentem miasta jest "złote dziecko PiS"

Co ciekawe, ogłoszenie o naborze na to stanowisko opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej dzień wcześniej, czyli w drugi dzień świąt - 26 grudnia po południu.

Ireneusz Jaki to nie jest anonimowa postać, ani też nie jest jedynie ojcem swojego syna polityka. To 62-letni, były wieloletni prezes komunalnej spółki Wodociągi i Kanalizacja Opole. Został odwołany w związku z zarzutami o utrudnianie przeciwdziałania mobbingowi w spółce i samym mobbingiem, o który został oskarżony.

"PIP uznał m.in., że prezes WiK dręczył młode mamy i kobiety w ciąży przenosząc je na inne stanowiska lub degradując, po powrocie do pracy" - twierdził Wiśniewski. Pod adresem Ireneusza Jakiego pojawiły się zarzuty, że publicznie wygłaszał negatywne komentarze na temat pracownic zachodzących w ciążę. Prezes spółki miał twierdzić, że "taki pracownik jest nie do końca wartościowy, nie w pełni przydatny do pracy".