Ojciec Antoniego Macierewicz otruł się cyjankiem. Tomasz Piątek ujawnia nowe fakty

Antoni Macierewicz stracił ojca, gdy miał zaledwie 15 miesięcy. Nadal jest wiele wątpliwości w sprawie jego śmierci. Teraz na jaw wyszedł nieznany dokument – lojalka, jaką podpisał Zdzisław Macierewicz, ale dwa tygodnie później otruł się cyjankiem potasu.

"Ja Macierewicz Zdzisław zdając sobie sprawę całkowicie z karalności mojego postępowania polegającego na przechowywaniu dolarów w tajemnicy przed władzami państwowymi orientując się co do nielegalności tych funduszów, pragnąc zrehabilitować się przed Władzą Ludową zobowiązuję się przystąpić dobrowolnie do współpracy z organami bezpieczeństwa publicznego. Zobowiązuję się do współdziałania z organami bezpieczeństwa celem wykrywania i unieszkodliwiania elementów godzących w podstawy demokratycznego ustroju Polski Ludowej. Zobowiązuję się utrzymywać w ścisłej tajemnicy fakt swojej współpracy z organami bezpieczeństwa świadom tego, że za ujawnienie tej tajemnicy pociągnięty będę do odpowiedzialności przez sąd wojskowy. Dla głębszego zakonspirowania się mojej działalności zobowiązuję się dostarczania przeze mnie informacji posługując się pseudonimem Z-3" – brzmi treść lojalki napisanej przez Zdzisława Macierewicza 28 października 1949 r.