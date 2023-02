Ohydny czyn w samolocie. Włoszka została zatrzymana

Pijana Włoszka, 45-letnia Paola Perruccio, została oskarżona o plucie oraz przemoc wobec członków załogi samolotu podczas poniedziałkowego lotu z Abu Dhabi do Indii, obsługiwanego przez indyjskie linie lotnicze Vistara. Zanim doszło do aresztowania, personel musiał siłą skrępować ją na jednym z siedzeń, by w taki sposób doczekać do lądowania. Całą historię opisuje "New York Post".