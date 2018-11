Ogromne utrudnienia na granicy z Ukrainą. "Wstrzymanie odpraw"

Z powodu blokad dróg dojazdowych po ukraińskiej stronie, wstrzymywany jest ruch graniczny. Utrudnienia są na przejściach granicznych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Blokady po stronie ukraińskiej związane są ze zmianą przepisów celno-skarbowych na Ukrainie. Chodzi o samochody, których współwłaścicielami są Ukraińcy, a które zostały zarejestrowane w Polsce. Nasi wschodni sąsiedzi unikają płacenia cła na Ukrainie przekraczając granicę co pięć dni. Tamtejsze władze chcą to ograniczyć, co spotkało się z ostrymi protestami. Na razie nie wiadomo, kiedy może zakończyć się blokada.