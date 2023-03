Ogromne nagrody w policji. Ukrywane są ważne dane

Na jaw wyszła kwota, jaka przypadła na premie i nagrody dla polskiej policji. Okazało się, że było to aż 334 mln zł, jednak gen. Jarosław Szymczyk ukrywa, ile z tych pieniędzy tak naprawdę trafiło do Komendy Głównej. Co ciekawe, to wszystko wydarzyło się, gdy aktualna sytuacja kadrowa policji jest w opłakanym stanie, o czym od miesięcy milczy szef MSWiA Mariusz Kamiński.