Ogonki. Myśliwy zmarł po upolowaniu jelenia

W Ogonkach (woj. pomorskie) odnaleziono ciało myśliwego. Mężczyzna leżał obok swojej ofiary, którą zdołał ustrzelić na chwilę przed śmiercią. Teraz okolicznościami zdarzenia zajmie się Prokuratura Rejonowa w Kartuzach.

Zmarły to 62-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego. Jak donosi portal rp.pl, należał do łowieckiego koła Bekas Gdańsk. Na swoje ostatnie polowanie wybrał się we wtorek. Zdążył jeszcze pochwalić się bratu w rozmowie telefonicznej, że udało mu się "pozyskać" nowe trofeum - jelenia. Zadzwonił około 20.