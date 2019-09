Tatry. Jeleń, który zbiera lajki nad Morskim Okiem, powrócił. Niestety to smutna historia

Do Morskiego Oka w Tatrach powrócił słynny jeleń. Niczym model pozuje do fantastycznych zdjęć na tle panoramy stawu. Z przyjemnością zjada kanapki, a nawet daje się podrapać po brodzie. Tu zaczyna się dramat zwierzęcia, które stało się maskotką bezmyślnych turystów.

Te niewiarygodne wręcz zdjęcia nie są fotomontażami. Niestety dokumentują smutną historię zwierzęcia, któremu ludzie wyrządzają wielką krzywdę. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego już w lipcu apelowali, aby nie dokarmiać jelenia, gdyż powinien on pozostać w stanie dzikim, a nie zachowywać się niczym domowy pies.

Tatry. Strażnicy TPN muszą strzelać gumowymi kulami

"Wszystko za sprawą tego, że dostał kiedyś jedzenie z rąk człowieka. Jeleń jest przez nas monitorowany i odstraszany gumowymi kulami. Mimo że ten zabieg może wydać się brutalny, jest skutecznym sposobem na wywołanie lęku przed człowiekiem i powrót do naturalnych zachowań. Niestety, nasze działania idą na marne, ponieważ nadal jest dokarmiany przez turystów" - czytamy w apelu pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego .

Podkreślają oni, że jeleń może się przestraszyć i zaatakować lub nieumyślnie zranić turystę. Istnieje również niebezpieczeństwo przenoszenia chorób i pasożytów. W Tatrzańskim Parku Narodowym obowiązuje zakaz zbliżania się do zwierząt i ich dokarmiania.

Filip Zięba, wicedyrektor TPN, tłumaczył, że dokarmianie zwierząt rozleniwia je i powoduje, że tracą one naturalny instynkt przetrwania. - Bardzo ciężko jest z takim procesem wygrać. Często jest tak, że musi dojść do wymarcia całego pokolenia, żeby to kolejne nie korzystało z pokarmu serwowanego przez człowieka - powiedział Zięba w komentarzu dla "Gazety Krakowskiej".