Ogień trawi Bułgarię. Ewakuowano trzy miejscowości

Akcję utrudniają miny

Wcześniej, te same jednostki podejmowały działania na terenie granicznym Bułgarii i Grecji, w rejonie góry Sławianka. Musiały jednak zostać przesunięte z tego obszaru, ponieważ na greckiej stronie natrafiono na miny z czasów II wojny światowej. Wybuchają one w kontakcie z ogniem, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zaangażowanych w akcję samolotów.