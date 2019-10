Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019 Lublin

PKW podała oficjalne wyniki wyborów 2019. W Lublinie zwyciężyło PiS, a na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Jaka była końcowa frekwencja wyborcza?

Zacięta walka stoczyła się pośród kandydatów do Senatu. Jeszcze do godziny 11 PiS cieszyło się większością w tej izbie. Ostateczne wyniki z pewnością rozczarowują partię rządzącą. W wyborach do Senatu na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 44,56 proc. wyborców. Koalicja Obywatelska zdobyła 35,66 proc. głosów, PSL 5,73 proc. Lewica 2,28 proc. Lista nowych Senatorów dostępna jest pod tym linkiem.