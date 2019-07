Ofiara księdza zeznawała ws. Marka Lisińskiego. "Ciągle mnie ta sytuacja boli"

Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie tego, czy Marek Lisiński wyłudził pieniądze od ofiary księdza. Katarzyna, która za krzywdy ze strony duchownego otrzymała milion złotych zadośćuczynienia, została wezwana na przesłuchanie. - Kilka lat znałam Marka. Tak bardzo stał mi się bliski, tak bardzo mu ufałam – przyznaje Katarzyna.

- Będę przesłuchiwana w prokuraturze, w sprawie wyłudzenia ode mnie pieniędzy przez Marka Lisińskiego, byłego prezesa fundacji "Nie Lękajcie Się". Ciągle mnie ta sytuacja boli. Bardzo boli. Nie potrafię zrozumieć do dziś, co się wydarzyło. To jakiś strasznie przykry sen. Kilka lat znałam Marka. Tak bardzo stał mi się bliski, tak bardzo mu ufałam – napisała na Facebooku Katarzyna.