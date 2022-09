Rosja otworzy nowy front? "To, co mieli, już przerzucili na wojnę"

W podobnym tonie wypowiada się były szef GROM gen. Roman Polko. - Rosja rzuciła na front praktycznie wszystko, co ma. A dodatkowo musi utrzymać zdobycze w Donbasie. Jest im coraz ciężej, bowiem po miesiącach walk spada Rosjanom morale. Do tego Ukraina skutecznie uderza na tyły ich wojsk. Logistyka i zaopatrzenie stały się piętą achillesową Rosjan. Putin w rozpaczliwy sposób werbuje ludzi do armii, dokonując poboru na okupowanych terenach w Donbasie. Buduje armię niewolników, bandytów i najemników, która dobrze nie rokuje. Jeśli zobaczą, że zysk jest niewspółmiernie niski do ryzyka, które ponoszą, to nie będą się angażować w zaciekłe walki – ocenia gen. Roman Polko.