Odzyskanie podatku z zagranicy jest bezpieczniejsze i łatwiejsze z RT TAX

Legalne odzyskanie tych pieniędzy jest prawem przysługującym każdemu, bez względu na to, jak długo pracowałeś zagranicą. Nie ma to też wpływu na przyszłe możliwości zatrudnienia. Jeśli pracowałeś zagranicą przez przynajmniej jeden miesiąc i płaciłeś w tym czasie podatki, możesz odzyskać nadpłaty. Jeśli podatki nie zostaną odzyskane na czas, trafią do budżetu zagranicznego państwa. Niestety, tylko 50% Polaków pracujących za granicą korzysta z tego prawa. Część z nich nie wie, jakie kroki należy podjąć i zniechęca się przepisami, inni nie mają pojęcia, że istnieją wyspecjalizowane firmy, które pomagają ludziom odzyskać należne im pieniądze. Wbrew krążącym opiniom, odzyskanie podatków jest jak najbardziej legalne i bezpieczne, jeśli zwrócimy się do profesjonalistów. Jedną z wiodących firm zajmujących się odzyskiwaniem podatków jest RT TAX, która w ciągu swojej dwudziestoletniej działalności stworzyła sieć 400 partnerów, a jej profesjonalni konsultanci mogą pomóc Polakom w odzyskaniu podatku z 8 krajów.