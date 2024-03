Odwrócili się od USA. Teraz Moskwa walczy o wpływy w kraju

Rosja dąży do zwiększenia swojej obecności i wpływów w Nigrze, podczas gdy rządząca nim junta wojskowa dąży do wyparcia Stanów Zjednoczonych. To kolejne posunięcie Moskwy w regiony, w którym obecność wojskowa Zachodu maleje - informuje nigeryjski portal Vanguard w swojej sobotniej analizie.