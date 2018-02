Odwołany Ryszard Czarnecki wróci do PE? Może się odwołać

Ryszard Czarnecki poniósł konsekwencje swoich słów. Za porównanie Róży Thun do "szmalcownika" stracił stanowisko w Parlamencie Europejskim. Eurodeputowany Karol Karski twierdzi jednak, że nie wszystko stracone i jego kolega z PE nie powinien się poddać.

Po Czarneckim został wakat w PE. Polityk PiS Karol Karski podkreślił jednak, że nie ma jeszcze na ten temat rozmów. Zapytany w RMF FM o to, czy może on sam zostanie nowym wiceszefem Parlamentu Europejskiego, odpowiedział, że "na razie nie jest to rozważane".

Dlaczego? - Póki co mamy wątpliwości co do skuteczności prawnej odwołania Ryszarda Czarneckiego - podkreślił. Jednocześnie przyznał, że europoseł powinien się odwołać do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Dopiero po decyzji TK, będzie można myśleć o ewentualnym kandydacie na jego miejsce.