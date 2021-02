Odszkodowanie dla Tomasza Komendy. Inni pójdą w jego ślady?

We wrześniu 1999 roku nieznany sprawca zastrzelił na stacji benzynowej dwóch mężczyzn ze szczecińskiego półświatka. Skazano za to Arkadiusza Kraskę. Kluczowym dowodem były zeznania świadków incognito. Nagrania z monitoringu, na których widać moment oddania strzału przez mordercę, odnalazły się dopiero niedawno i to przypadkowo.

W marcu 2019 roku Prokuratura Regionalna w Szczecinie złożyła w Sądzie Najwyższym wniosek o wznowienie postępowania oraz uniewinnienie Kraski. W swoim wniosku wskazywała, że 20 lat temu mogło dojść do preparowania dowodów i mataczenia. Sąd wstrzymał wykonanie kary i przekazał ją do ponownego rozpoznania . Arkadiusz Kraska jest na wolności i mieszka z żoną w Warszawie.

- Śledziłem sprawę Komendy. Jego tak samo zniszczył system, jak i mnie. Ja siedziałem niesłusznie 19 lat, 7 miesięcy i 6 dni, on 18 lat. Za swój zarzut on miał jednak gorzej w więzieniu. Niesłusznie przesiedział w więzieniu najlepsze lata swojego życia. Tego nie zrekompensują żadne pieniądze. Kiedy czytam wpisy w internecie, w których jest hejtowany, to sobie myślę – przesiedziałby taki kilka dni w więzieniu, to inaczej by pisał – mówi WP Arkadiusz Kraska.