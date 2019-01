Odstrzał dzików: minister środowiska komentuje. "Nigdy nie było nakazu strzelania do ciężarnych loch"

W środę na antenie radiowej Jedynki minister środowiska Henryk Kowalczyk skomentował planowany wzmożony odstrzał dzików, który wywołuje sporo kontrowersji. - Nigdy nie było nakazu strzelania do loch ciężarnych lub prowadzących warchlaki – powiedział. Zwrócił również uwagę, że odstrzały dzików będą mniejsze, niż w latach poprzednich.

Planowany odstrzał dzików "mniejszy, niż w latach poprzednich"

Ze względu na przypadki występowania śmiertelnej dla świń choroby – afrykańskiego pomoru świń (ASF) na 12, 19 i 26 stycznia planowane są wzmożone polowania na dziki . W opinii niektórych ekologów, zgoda Ministra Środowiska na odstrzał dzików może oznaczać wyeliminowanie tego gatunku z polskiej przyrody, a masowe zabijanie dzików wpłynie na liczebność innych gatunków i paradoksalnie może przyczynić się do rozprzestrzenienia ASF.

Zapytany o całą sprawę minister środowiska Henryk Kowalczyk w radiowej Jedynce zwrócił uwagę, że odstrzały dzików będą mniejsze, niż w latach poprzednich. - Plan przewiduje odstrzał 185 tys. dzików na ten rok. Pojawiająca się w mediach liczba 210 tys., to liczba z sufitu, nie wiadomo skąd się wzięła. W ciągu jednego weekendu nie byłby nawet możliwy odstrzał takiej liczby dzików – komentuje Kowalczyk.

Minister podkreślił, że do planowanych odstrzałów dochodzą też redukcyjne, zalecane przez weterynarzy. - Łącznie, w całym roku to będzie ok. 200 tys. dzików, ale nie w te opisywane dni. W te dni nie będzie żadnego intensywnego czy spektakularnego odstrzału – podkreślił Kowalczyk.