Odra szaleje w Polsce. Jest 20 razy gorzej niż przed rokiem

Od początku roku do 15 kwietnia zanotowano w Polsce aż 678 przypadków odry. W analogicznym okresie w 2018 roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zanotował zaledwie 34 zachorowania.

Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Dość częste są powikłania po odrze. Do lżejszych należą np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a do poważniejszych, m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.