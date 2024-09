Odra opada. Duże spadki poziomu wody

W piątek fala kulminacyjna dotrze do Kostrzyna nad Odrą. Odra osiągnęła tam już poziom 506 cm przy stanie alarmowym 470 cm. Także Warta przekroczyła tam stan alarmowy. Obecnie na wodowskazie poziom rzeki ma 456 cm, przy stanie alarmowym wynoszącym 410 cm. - Dochodzi tam do cofki i wzrostu poziomu Warty. To było spodziewane - powiedział mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.