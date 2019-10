Odprawił "tęczową mszę" na Paradzie Równości. Szymon Niemiec usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych

Aktywista LGBT i biskup Ekumenicznego Kościoła Katolickiego jest podejrzany o obrazę uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu kultu w postaci mszy świętej rzymskokatolickiej. Szymonowi Niemcowi grożą dwa lata więzienia.

Ksiądz przyznał, że można to pomylić z mszą rzymskokatolicką. Sam twierdzi, że jest kapłanem starokatolickim. Duchowny zdradził, że święcenia kapłańskie odebrał w 2012 r. z rąk abpa Walii Terrego Flynn'a. Biskup Ekumenicznego Kościoła Katolickiego komentując oburzenie pod swoim adresem stwierdził, że "ludzie snują chore teorie i jeśli ktoś poczuł się urażony może go pozwać".

"Niezależny biskup katolicki" opisał również, jak wyglądało przesłuchanie. Policjant pytał go o różnice pomiędzy jego wyznaniem, a Kościołem Rzymskokatolickim oraz jak często odpowiada za nabożeństwa według jego religii. Teraz aktywista czeka na decyzję prokuratora. Jeśli akt oskarżenia zostanie wniesiony do sądu to grozi mu grzywna lub dwa lata więzienia.