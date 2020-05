Odmrożenie gospodarki. Kiedy otwarte zostaną salony fryzjerskie?

Wprowadzone przez rząd na początku kwietnia obostrzenia sprawiły, że od tego czasu salony fryzjerskie i kosmetyczne są zamknięte. Taka decyzja podjęta była ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa. To jednak uderzyło w całą branżę. Sytuacja przedsiębiorców jest bardzo trudna. Z dnia na dzień zostali pozbawieni środków do życia i niecierpliwie czekają na kolejne poluzowanie obostrzeń.

Odmrożenie gospodarki. Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich?

Przygotowany przez rząd program odmrożenia polskiej gospodarki zakładał, że otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych zaplanowanow trzecim etapie luzowania obostrzeń. Do tej pory wdrożono dwa z nich. 4 maja otwarto m.in. galerie handlowe, a kolejne decyzje mają być uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju.

Oficjalnej decyzji dotyczącej daty otwarcia salonów fryzjerskich jeszcze nie ma, ale z medialnych wypowiedzi polityków wynika, że może to nastąpić 18 maja. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w rozmowie z TVP przyznała, że dane są optymistyczne i jest szansa na to, by właśnie wtedy wdrożyć kolejny etap odmrożenia gospodarki.