Odmrażanie gospodarki za pół roku? Bardzo niepokojące słowa

- Nie wiemy, na ile sprawny jest system szczepień. To, co się teraz dzieje, to dopiero start. Gdybyśmy teraz mieli 15 mln dawek, byłbym spokojny. Jesteśmy na wojnie - powiedział w TVN24 prof. Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, były minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. "To jest wojna, umierają dziesiątki tysięcy ludzi"

Odmrażanie gospodarki za pół roku? Niepokojące słowa

- Wszystko wskazuje na to, że nie osiągniemy w ciągu pół roku zdolności do odmrożenia w pełni gospodarki. Izrael osiągnie to do końca marca, Niemcy w pół roku - powiedział gość TVN24.