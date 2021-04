Odmrażanie gospodarki. Wiceminister zdradza zarys planu

Olga Semeniuk była we wtorek gościem programu "Money. To się liczy" . Wiceminister rozwoju przedstawiła, jak według niej powinno odbyć się odmrażanie gospodarki.

- Przede wszystkim to dzieci powinny wrócić do szkół, ale dla nas ważna jest cała gospodarka. Po jesiennej fali otwieraliśmy wszystko etapami, a potem musieliśmy wykonać krok do tyłu - przyznała wiceminister rozwoju.