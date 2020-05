Odmrażanie gospodarki. Otwarcie restauracji [ZASADY]

Rząd stopniowo uruchamia kolejne etapy odmrażania gospodarki , by ta na nowo zaczęła funkcjonować w tzw. nowej normalności. Teraz przyszła pora na branżę gastronomiczną, która przez wiele tygodni - w związku z epidemią koronawirusa - działała jedynie w niewielkim zakresie, oferując dania na wynos.

Odmrażanie gospodarki. Otwarcie restauracji i nowe restrykcyjne zasady

Teraz nadszedł w końcu moment na uruchomienie kolejnego etapu odmrażania gospodarki. Branża gastronomiczna i klienci nie mogą się już doczekać. 18 maja nastąpi otwarcie restauracji. Od najbliższego poniedziałku będziemy mogli zatem pójść na obiad do restauracji, napić się kawy w kawiarni, czy wybrać się na piwo do baru. Działać będą też ogródki restauracyjne, do korzystania z których przede wszystkim namawia premier Mateusz Morawiecki.