Odmrażanie gospodarki najpóźniej do 1 lipca. Rzecznik MŚP apeluje do premiera

W wyniku zamrożenia gospodarki, w związku z epidemią koronawirusa, najbardziej ucierpiały małe i średnie przedsiębiorstwa. Niektóre firmy praktycznie całkowicie straciły źródło dochodu. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz apeluje, by otworzyć gospodarkę najpóźniej do 1 lipca. Czy rząd zgodzi się na odmrożenie gospodarki do połowy roku?

Rzecznik MŚP apeluje do premiera: odmrażanie gospodarki powinno nastąpić najpóźniej do 1 lipca (Rzecznik MŚP)