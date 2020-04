Odmrażanie gospodarki i 2. etap znoszenia obostrzeń. Rzecznik rządu Piotr Mueller o ogłoszeniu nowych zasad

Piotr Mueller o planowanych zmianach mówił w radiowej Jedynce. - 2. etap to m.in. kwestia otwarcia hoteli, marketów budowlanych, bibliotek i muzeów - wyjaśnił rzecznik gabinetu premiera Morawieckiego . Powiedział też, że możemy spodziewać się nowych regulacji dotyczących żłobków i przedszkoli.

- Mamy sytuację, w której liczba zachorowań nadal rośnie, ale rośnie w taki sposób, który pozwala na to, by służba zdrowia mogła zaopiekować się osobami, które są chore. To warunek dalszego znoszenia kolejnych restrykcji - mówił Mueller, przypominając, w jakim celu wprowadzono obostrzenia.