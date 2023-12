Odmówili wspólnego zdjęcia. Wśród nich Andrzej Duda

- Białoruski reżim przyczynia się do niszczenia przyszłości świata i podobnie jak Rosja jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w Ukrainie - dodał Nauseda i podkreślił, że wspólne zdjęcie przywódców określane jest mianem "rodzinnego", a "Łukaszenka nie należy do rodziny, której chcemy być częścią".