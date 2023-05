Odlot Prigożyna. "Szojgu! Gierasimow!"

Jewgienij Prigożyn, szef walczącej w Ukrainie po stronie Rosji Grupy Wagnera, opublikował w sieci nagranie, w którym wprost zwrócił się do najwyższych wojskowych władz Rosji. - Szojgu! Gierasimow! Gdzie, do cholery, jest amunicja! - krzyczy, zwracając się do rosyjskiego ministra obrony oraz szefa sztabu generalnego.