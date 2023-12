Jej środkowy palec wywołał lawinę. BBC pokazuje całe wideo

Teraz do sieci wyciekło nagranie pokazujące pełne odliczanie. Widać na nim Maryam Moshiri, która na palcach odlicza od 10 do 0, strojąc przy tym miny. Na 1 pokazuje środkowy palec i w żartobliwym geście kieruje go do kamery. To właśnie ten moment pechowo znalazł się już na wizji.