Odkrycie polskich archeologów. Duża wioska i meczet sprzed kilkuset lat

Odkrycia w Kuwejcie dokonał zespół złożony z miejscowych archeologów oraz badaczy z Polski. Oprócz meczetu znaleziono także dwa domostwa oraz ponad sto małych pieców glinianych. Po pierwszych odkryciach rozpoczęto także badania podwodne wzdłuż wybrzeża wyspy.

W czasie badań wykopaliskowych na wyspie Fajlaka w Kuwejcie badano osadę rybacką datowaną wstępnie na okres od końca XVI do końca XIX wieku.

Jego zarys zbliżony jest do kwadratu o bokach długości około 20 metrów. Budynek składa się z dużego dziedzińca (prawie 200 m2) prowadzącego do głównego pomieszczenia o wymiarach 17 na 7 metrów. W pomieszczeniu odkryto pozostałości czterech dużych filarów wspierających zadaszenie (niestety nie zachowane).

Do tej pory misja ujawniła także domostwa i przedmioty, które wiążą się z podstawową działalnością mieszkańców osady, czyli rybołówstwem i przetwórstwem ryb.

Natrafiono m.in. na liczne akcesoria rybackie, takie jak kamienne kotwice, haczyki rybackie oraz obciążniki do sieci, zarówno kamienne jak i wykonane z fragmentów naczyń ceramicznych.

Aby uzyskać jak najszerszy obraz dotyczący wykorzystania wyspy przez ludzi w przeszłości naukowcy poza pracami wykopaliskowymi, prowadzą również badania podwodne wzdłuż wybrzeża wyspy. Do tej pory zaowocowały one odkryciem kilkunastu kamiennych konstrukcji. W ocenie badaczy są to dawne pułapki na ryby.