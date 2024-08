Odkrycie Polaków w Bałtyku. Jest ruch Szwecji

Polacy odkryli, co zawiera cenny wrak. Szwecja zdecydowała o ochronie zabytku

"Wiedza ta to zasługa Polaków, którzy pomogli ocenić kulturowo-historyczną wartość wraku" - przekazał Johansson Polskiej Agencji Prasowej. Te ustalenia to dzieło ekipy nurków z Trójmiasta. Udało im się zobaczyć i udokumentować, co zawiera wrak.