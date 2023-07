Odkrycie na byłym wysypisku. Sfilmowali system przeciwlotniczy

Jak pisze portal The Insider, operatorzy od czasu do czasu aktywują system ziemia-powietrze, "na co wskazuje obrót radaru i zmiana położenia dział przeciwlotniczych". "System Pancyr jest przeznaczony do obrony krótkiego zasięgu i służy przede wszystkim do ochrony małych celów przed zagrożeniami z powietrza. Dodatkowo, jest w stanie zwalczać lekko opancerzone cele naziemne i personel wroga" - dodaje The Insider.