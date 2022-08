Oddziały neonazistów w Ukrainie. "Są na usługach Kremla"

Przykłady rosyjskiej propagandy

Wcześniej w rozmowie z PAP Żaryn wskazał, że przykładami narracji rosyjskiej propagandy są dezinformujące relacje, że ukraiński będzie drugim językiem urzędowym w Polsce, w szpitalach brak łóżek dla Polaków, ponieważ zajęli je Ukraińcy, Polska ma roszczenia do ziem ukraińskich do Ukrainy, a my wraz z czołgami wysyłamy nasze wojsko.