Odcięta głowa świni w paczce do urzędu. "Podejrzewamy kto to zrobił"

- To było papierowe pudełko wielkości 35 do 40 cm, jeśli chodzi o krawędź, a to coś było owinięte czarną folią. My tej paczki nie otworzyliśmy. Ja wszcząłem pełną procedurę. Zadzwoniłem do komendy policji. Na początku nie wiedzieliśmy, co jest w środku, czy to jakiś środek chemiczny, czy gaz. Zapach nie do końca był rozpoznawalny. Ponieważ byłem też w wojsku chemicznym, to dla mnie było to normalne, że mogą tam być różne rzeczy. Zadzwoniłem też na 112, powiedziano mi, żebym to zabezpieczył, bo przecież byli też petenci w tym czasie w urzędzie - powiedział w rozmowie z tabloidem.