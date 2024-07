Od września inna szkoła. "Lista lektur jak menu w dobrej restauracji"

Inna szkoła od września. Historyczne zmiany

Zofia T. Kozłowska, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Historycznego ds. Edukacji Historycznej, nauczycielka historii, autorka podręczników także ocenia zmiany MEN dobrze. Uważa, że poprzednie szczegółowe podstawy programowe ujawniały "brak wiary w nauczyciela". Tymczasem to przecież on stoi przed klasą, wie, co ma powiedzieć uczniom.