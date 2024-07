Od głośnego wystąpienia mówi o niej wielu. Kim jest mąż Zajączkowskiej-Hernik?

"Wybranie pani było ogromnym błędem"

- Najwyższy czas, żeby ktoś wprost pani powiedział to, co o pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej KE w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji - zwróciła się w czwartek do von der Leyen europosłanka Konfederacji.