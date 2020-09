Od dziś wielka akcja policji. Mandat za brak maseczki i utrata prawa jazdy

Policyjny robot w akcji. Zamknięto centrum miasta

Wielka akcja policji. Funkcjonariusze z zespołu SPEED

Wielka akcja policji. Mandat za brak maseczki

Oprócz przestrzegania przepisów drogowych dodatkowo należy pamiętać o stosowaniu się do ograniczeń w związku z COVID-19. Kiedy już dojdzie do kontroli, policjant może przeprowadzić badanie trzeźwości, stanu technicznego pojazdu oraz zweryfikować respektowanie zasad związanych z przemieszczaniem się w okresie pandemii, w tym używania maseczek – zapowiedział Opas.

Za niestosowanie się do nakazu grozi mandat do 500 zł. Funkcjonariusze policji mogą także skierować wniosek do sądu, który może nałożyć grzywnę do 5 tys. zł. Z kolei sanepid może wtedy nałożyć również karę w wysokości 30 tys. zł.