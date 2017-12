Od 1 stycznia 2018 nie będzie dofinansowania na nianię – to ostatnia chwila, by obejść nowe przepisy!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi, dofinansowanie do opiekunek, wraz z początkiem roku, zostanie zmniejszone ze 100% do maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia. Na szczęście nowe przepisy można legalnie obejść, pod warunkiem, że pospieszymy się z podjęciem działań.

Dofinansowanie do opiekunki - jak było i jak będzie? Z końcem roku 2011 rząd wprowadził rozwiązanie mające wspomagać finansowo rodziców, którzy potrzebują zapewnić opiekę swoim dzieciom, gdy sami są w pracy. Wprowadzono umowę uaktywniającą, która pozwalała na 100% dofinansowanie przez państwo składek ZUS (wypadkowej, emerytalnej i rentowej) do wysokości minimalne pensji krajowej. To sprawiło, że zawód opiekunki do dzieci stał się bardzo popularny w naszym kraju, zapewniając obopólne korzyści, zarówno dla rodziców szukających opieki dla swoich pociech, jak również dla niań poszukujących zatrudnienia. Zgodnie z raportem sporządzonym przez portal www.niania.pl, od 2011 roku podpisano już ponad 53 tys. umów uaktywniających. W pierwszym roku obowiązywania ustawy, z rozwiązania skorzystało 9050 osób. Natomiast w pierwszej połowie 2017 roku odnotowano już 9111 takich osób. Niestety, obecna nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi (art. 51 w ust. 1) zakłada, że od 1 stycznia 2018 roku rząd będzie finansował wyłącznie składki maksymalnie do 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co oznaczają nowe zasady dla zainteresowanych stron? Przede wszystkim ograniczenie możliwości finansowych dla rodziców i utrudnienie uzyskania legalnego zatrudnienia dla niań.

Jak legalnie obejść nowe prawo? Na całe szczęście jest jeszcze czas, by w legalny sposób obejść nowe przepisy prawa o opiece nad dziećmi. Wystarczy, że umowę podpiszemy jeszcze w tym roku. Nawet jeśli zawrzemy ją 31.12.2017 mamy czas do 7.01.2018, by zgłosić się do ZUS i móc otrzymać 100% dofinansowanie do składek dla niani i korzystać z tego przywileju przez kolejne lata, pomimo zmian, jakie zajdą w prawie. Umowę uaktywniającą możemy bowiem podpisać na dowolny okres – nawet na kilka lat. Jeśli myślimy o zatrudnieniu opiekunki do naszego dziecka w nadchodzącym roku, warto w ostatnich dniach grudnia zając się wszelkimi formalnościami i podpisać umowę z nianią. Dzięki temu zapewnimy sobie 100% finansowanie ze strony państwa.

Kto może zostać opiekunem? Zatrudnienie opiekunki w oparciu o umowę uaktywniającą warunkowane jest przez kilka zasad: dziecko, nad którym będzie sprawowana opieka nie może mieć mniej niż 20 tygodni, ani więcej niż 3 lata (niekiedy od tej zasady występują wyjątki, jak na przykład w sytuacji, gdy dla dziecka nie ma miejsca w przedszkolu),

osoba pretendująca do roli opiekuna musi mieć ukończone 18 lat,

zarówno jeden, jak i drugi rodzic dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka, muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,

ani jeden rodzic dziecka, do którego ma zostać zatrudniona niania, nie może przebywać na urlopie macierzyńskim ani wychowawczym,

jeśli wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem będzie minimalnym, dopuszczalnym wynagrodzeniem (ok. 1459 zł netto/m-c, czyli ok. 10 zł/h), składki rentowe, zdrowotne, wypadkowe i emerytalna opłacane będą z budżetu państwa,

jeśli wynagrodzenie osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem będzie wyższe niż wynagrodzenie minimalne, rodzice będą musieli odprowadzać składki od kwoty przewyższające, wynagrodzenie minimalne.